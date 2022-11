Байдън ожени своя внучка в Белия дом

П резидентът на САЩ Джо Байдън ожени днес своя внучка - 19-ата сватба в историята на Белия дом, предаде АП, цитирана от БТА.

Naomi Biden's Wedding Dress for White House Nuptials to Peter Neal Nods to 'Pop' President Joe Biden https://t.co/7ZVxII8keb

Наоми Байдън и годеникът ѝ Питър Нийл се врекоха във вечна вярност на кратка церемония в късната сутрин,

когато температурата във Вашингтон не бе много над нулата. Това бе първата сватба на Южната морава и първата в Белия дом, при която булката е внучка на президента.

Десетки бели сгъваеми столове изпълниха част от Южната морава.

Гостите започнаха да пристигат часове преди началото на церемонията, като някои жени бяха с отворени обувки въпреки мразовитото време.

След официалното сключване на брака присъстващите бяха поканени на обяд в Белия дом.

Малко подробности за церемонията станаха публично достояние.

На сватбата присъстваха около 250 гости, посочва Ройтерс.

"Гледахме с радост как Наоми расте, открива коя е и изгражда такъв невероятен живот", казаха Джо и Джил Байдън в съвместно изявление, публикувано след церемонията. "Сега сме изпълнени с гордост да видим, че тя избира Питър за свой съпруг, и за нас е чест да го приветстваме в нашето семейство. Пожелаваме им дни, изпълнени със смях, и все по-дълбока любов с всяка изминала година", добавиха президентът и първата дама на САЩ.

President Biden ‘s granddaughter Naomi Biden and Peter Neal were married Saturday in the 19th wedding in the history of the White House. https://t.co/SPLkJsP1WX