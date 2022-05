Байдън отряза Украйна за ракети с по-голям обсег

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че няма да изпрати на Украйна ракетни системи, които могат да поразяват цели на руска територия, въпреки спешните молби на Киев за оръжия с по-голям обсег, съобщава БГНЕС.

"Няма да пратим на Украйна ракетни системи, които могат да поразяват цели на територията на Русия", заяви Байдън пред репортери във Вашингтон.

Украйна получи широка военна помощ от САЩ, откакто Русия нахлу в страната в края на февруари, но твърди, че се нуждае от ракети с голям обсег, еквивалентни на тези, които използват силите на Москва.

Украйна: Русия подготвя мащабна атака над Славянск

Киев е поискал от САЩ мобилни батареи за ракети с по-голям обсег на действие - ракетна система за многократно изстрелване M270 и M142 с обсег на действие до 300 км или над осем и повече пъти повече от разстоянието, на което се намира артилерията в полеви условия.

Това би могло да даде на украинските сили възможност да достигат с голяма точност цели далеч зад руските линии, макар че не е ясно дали това е тяхното намерение.

Какъв ще бъде следващият ход на Русия?

"Ако Западът наистина иска победата на Украйна, може би е време да ни даде ракетна система за многократно изстрелване с голям обсег на действие?" написа наскоро в Туитър съветникът на украинския президент Зеленски Михайло Подоляк.

"Трудно е да се биеш, когато те нападат от 70 км разстояние и нямаш с какво да отвърнеш", посочи Подоляк.

По-рано през май Съединените щати обявиха още един пакет с помощ в размер на 40 млрд. долара на фона на спекулации, че той включва именно такива оръжия.

След като не успя да превземе Киев в ранните етапи на войната, руската армия стесни фокуса си, нанасяйки непрестанни артилерийски и ракетни удари по градовете в Луганск и Донбас. Руската армия продължава да настъпва, като засилва атиска върху Северодонецк и Лисичанск.

Biden’s stated, the US won’t provide Ukraine with the missile systems able to hit Russia. It’s reasonable. In the case of attack against our cities, Russia would strike the centres where these criminal decisions are made. Some of them aren’t in Kiev. What comes next is obvious