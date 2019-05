Т онове боклук, изпратени във Филипините преди години, бяха върнати обратно на Канада в петък, след сериозна дипломатическа криза, като азиатските страни все по-често отказват да служат като депа за международния болклук.

След дълга кампания, в която призоваваше Канада да си вземе боклука обратно, филипинският президент Родриго Дутерте, той

заплаши да „отплава до Канада и да изхвърли там боклука“,

информира Би Би Си (BBC).

Филипините твърдят, че боклукът е бил невярно обозначен като рециклируеми пластмаси, когато е бил изпратен към Манила през 2014 г. Всъщност това били битови отпадъци. Канада се съгласи да поеме всички разходи по трансфера и разполагането на боклука.

69 контейнера с боклук бяха натоварени на товарен кораб, който отплава от залива Субик, северно от Манила. Филипинският министър на външните работи Теди Лоцин младши написа новината в профила си в социалната мрежа Туитър в петък. Той публикува снимки на и видео на кораба, напускащ пристанището.

I’m crying. I’m gonna miss it so. Never mind. Another Filipino will find a way to import another batch. Boohoohoo. pic.twitter.com/RkdmhHPSdC