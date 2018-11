Разследващите са успели да изтеглят часове със записи от черната кутия, записващата данните на полета и на бордовите уреди от катастрофиралия самолет на индонезийската авиокомпания "Лайън еър", предаде Асошиейтед прес.

Заместник-шефът на Националната комисия за транспортна безопасност Харьо Сатмико каза на пресконференция в Джакарта днес, че успешно са били свалени 69 часа записи от тази черна кутия, включително и записите от фаталната нощ на катастрофата в понеделник, 29 октомври, при която боингът, летящ по вътрешен полет, падна в морето край остров Ява и загинаха всичките 189 души на борда.

Кутията с полетните данни бе открита от водолази в четвъртък и бе доста повредена. Тогава следователите казаха, че е необходима специална обработка, за да бъде извлечена съдържащата се в нея полетна информация. Усилията им очевидно са се увенчали с успех.

Продължава търсенето на жертви от катастрофата на самолета, както и на другата черна кутия със записа на разговорите в пилотската кабина, предаде Асошиейтед прес.

Ръководителят на Националната агенция за издирвателни и спасителни операции Мухамад Сяуги каза днес, че претърсването, в което участват няколкостотин души и десетки плавателни съдове, ще продължи още три дни. До момента са открити останки от над 100 тела. Той добави, че броят ще продължава да расте. Човешки останки били изхвърляни и по морския бряг.

Сяуги каза, че са засечени слаби сигнали, вероятно от устройството, записващо гласовете в пилотската кабина, но самото устройство още не е намерено поради дебелия пласт тиня на морското дъно.

Шефът на агенцията каза, че на дъното е открита значителна част от обшивката на самолета, но не и голямо парче от корпуса. Сяуги отдаде почит на водолаза доброволец Сяхрул Анто, който загина по време на издирвателните операции в петък. Семейството на 48-годишния гмуркач е отказало аутопсия и той е бил погребан вчера в град Сурабая на остров Ява.

