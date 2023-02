Авторите на филма "Навални" посветиха наградата БАФТА на Христо Грозев

С ъздателите на документалния филм "Навални" посветиха наградата си БАФТА на разследващия журналист Христо Грозев, който преди церемонията обяви, че той и семейството му не били допуснати на събитието, защото са "заплаха за сигурността", съобщи Пи Ай мидиа/ДПА.

Филмът за Алексей Навални развълнува принц Уилям

На церемонията продуцентката Одеса Рей каза: "Искаме да посветим тази награда на Христо Грозев, нашият български нърд". "Срещнах Христо през лятото на 2020 г. Той даде всичко от себе си, за да разкаже тази и много други истории, които трябва да бъдат разказани", допълни Рей. Грозев реагира с пост в Туитър: "Уау!"

Групата разследващи журналисти от "Белингкат" е специализирана в проверка на фактите (фактчекинг,) използване на достъпни разузнавателни данни и социални медии. В петък Христо Грозев написа в "Туитър", че е "изненадан" да бъде "отстранен" от церемонията, след като му е казано, че "представлява риск за обществената сигурност".

Британската полиция не пусна Христо Грозев на наградите БАФТА

Според него това показва "нарастващите опасности пред независимата журналистика по целия свят, която идва не само от кървави диктатори, но и от притихналите журналистически гласове". Във филма Грозев обяснява как той и колегата му разследващ журналист Мария Певчих са разкрили детайли от заговора за отравянето на Навални, който, според индикациите, идва от Русия.

Полицията в Лондон обяви, че силите на реда като цяло не се занимават със забрана за присъствие на отделни личности на събития и това е изцяло отговорност на организаторите, добавяйки, че не биха могли да коментират сигурността на даден човек или да го съветват, но все пак съществува "опасение за враждебни намерения от друга държава" на територията на Великобритания.

В изявлението на полицията се казва още, че се работи съвместно с партньорите от разузнаването за установяване на тези враждебни намерения и за предприемане на стъпки за осигуряването на безопасността на застрашените. Независимо от усилията и политиката по сигурността и разследванията, ние идентифицирахме потенциална заплаха за живота на множество хора вследствие на намеренията на враждебна държава. Използвахме целия си ресурс, за да предпазим тези хора, се казва още в изявлението.

"Съзнаваме, че нашият съвет е изправил организаторите пред труден избор и необходимостта да направят най-доброто за избягване на риска по сигурността по време на събитието и сме благодарни за ангажимента на БАФТА."

Преди церемонията по награждаването БАФТА обяви, че сигурността на всички гости и на персонала винаги е била главен приоритет и всяка година се предприемат строги мерки за нейното осигуряване.

The head of #Bellingcat investigative project Christo #Grozev stated that he was not allowed to the #BAFTA ceremony in #London. The police explained this decision by the "represent a public security risk". https://t.co/cIK8Mpc9S0