Атентат срещу училище, десетки убити момичета

А тентат срещу училище в Кабул уби най-малко 55 души, а 150 са ранени, като много от тях са в тежко състояние, съобщава БТА.

Експлозиви и минометни снаряди са били взривени в кола-бомба, която е напълно унищожена.

Повечето убити и ранени са ученички, които учат в отделна смяна от момчетата.

Завръщането на талибаните на власт в Афганистан е напълно вероятно

За атаката още не е поета отговорност. Говорителят на талибаните Забиула Муджахид отрече те да са замесени и осъди атентата.

Българските военни се изтеглят от Афганистан

Днешната атака е извършена в обитаван предимно от шиити квартал на афганистанската столица, където през годините е имало множество нападения от групировката "Ислямска държава", включително атака срещу родилно отделение преди една година.

Truly an act of carnage as more than a dozen schoolchildren are killed and many more are wounded in a bomb blast at a Kabul school. Truly a senseless war! pic.twitter.com/EQpYRbxmU2