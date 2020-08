И зраелски археолог твърди, че е открил "лицето на Бога".

Това е заявил пред "Times of Israel" проф. Йозеф Гарфинкел от Еврейския университет в Йерусалим.

Откритите при разкопки близо до Йерусалим глинени статуетки на възраст около 3000 години са изображения на библейския бог Яхве, казва ученият за изданието.

Проф. Йозеф Гарфинкел доказва, че въпреки ясно написаната забрана в Библията да се изобразява Бог, е имало хора, които са изработвали подобни фигурки и са им се покланяли.

Археологът се позовава на някои писания, в това число на Книгата на пророк Авакум, в която се споменава, че Бог седи на гърба на кон.

Откритите глинени мъжки глави с дължина от 5 см са открити заедно с фигурки именно на такова животно. Затова не е изключено те да са били част от по-голяма скулптура, свързана с култа.

