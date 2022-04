Арестуваха актьор от Game of Thrones за сексуален контакт с непълнолетен

А ктьорът от Game of Thrones Джоузеф Гат беше арестуван за предполагаемо участие в „онлайн сексуална комуникация с непълнолетно лице отвъд границите на държавата“.

Полицейското управление на Лос Анджелис връчи заповед за обиск в дома на Гат в Лос Анджелис на 6 април и впоследствие арестува 50-годишния актьор.

Actor Joseph Gatt, who previously appeared in episodes of “Game of Thrones,” has been arrested and accused of having “sexually explicit communication” with a minor online, according to the Los Angeles Police Department.https://t.co/3YpK7GecXN