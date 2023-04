Арестуваха Доналд Тръмп в САЩ

Д оналд Тръмп е в полицейския арест в офиса на окръжната прокуратура в Манхатън преди изправянето му пред съда днес, където той официално ще стане първият президент на САЩ в историята, с предявени наказателни обвинения, предава Си Ен Ен.

"Насочвам се към Долен Манхатън, Съдебната палата. Изглежда толкова сюрреалистично - уау, ще ме арестуват. Не мога да повярвам, че това се случва в Америка. МАГА!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трът сошъл, докато пътуваше към ареста.

Делото срещу Тръмп: Без камери и с ограничено медийно присъствие

Минути преди това Бившият американски президент напусна небостъргача си в Ню Йорк при засилена охрана, за да се яви в съда за историческо обвинение в престъпление, което заплашва да обърне хода на надпреварата за Белия дом през 2024 г.

Кортежът му потегли от "Тръмп Тауър", за да измине 10-километровото разстояние до сградата на съда в Манхатън, като по улиците имаше полиция, а над главите му летяха хеликоптери.

На 45-ия президент на САЩ ще бъдат повдигнати 34 обвинения. Всички те са били преквалифицирани в криминални от районния прокурор на Манхатън Алвин Браг. Тръмп призова въпросният прокурор да бъде подведен под отговорност за изтичане на информация.

34 обвинения ще бъдат повдигнати срещу Доналд Тръмп

На 30 март съдебно жури в нюйоркски съд издаде обвинителен акт по делото за участието на Доналд Тръмп в плащането на 130 000 долара на порноактрисата Сторми Даниелс. Според прокурора тя е получила парите, за да се "купи мълчанието ѝ" за връзката си с бившия президент на САЩ. След това сумата е била отчетена като държавен разход. Тръмп нарече обвинителния акт: "политическо преследване".

Правният му екип обяви, че бившият президент ще пледира невинен. Тръмп обеща да обяви кандидатурата си за президентските избори през 2024 г. Той планира да отлети обратно за Флорида след като му повдигнат обвинение и да говори тази вечер в имението си в Мар-а-Лаго.

На медиите няма да бъде позволено да излъчват връчването на обвинителния акт.

