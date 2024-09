Арестуваха бивш шеф на централната банка в Ливан заради финансови престъпления

Т ази седмица бивш шеф на банка в Ливан беше арестуван по обвинения в корупция и финансови престъпления.

Във вторник трима съдебни служители в Ливан обявиха, че бившият управител на централната банка на Ливан Риад Саламех е бил задържан, след като е бил разпитан по няколко дела за корупция. Саламех започва да работи като ръководител на централната банка на Ливан през 1993 г. и заема този пост в продължение на 30 години до оставката си през 2019 г.

Въпреки че някога Саламех беше приветстван за ролята си в икономическото възстановяване на Ливан след 15-годишната гражданска война, миналата година той напусна поста си под облак от подозрения, като множество европейски държави разследваха предполагаемите му финансови престъпления. Мнозина в Ливан го обвиняват за финансовата криза в страната, която започна в края на 2019 г.

Саламех обаче отрича да е извършил каквото и да е нарушение по делата за корупция, както и отхвърля други обвинения в незаконно обогатяване и присвояване. Саламех твърди, че е спечелил парите си благодарение на наследствени имоти, предишна работа като инвестиционен банкер в Merrill Lynch и други инвестиции.

Според трима служители, които са говорили при условие за анонимност, тъй като не са имали право да говорят с медиите, Саламех е бил разпитван повече от три часа във вторник от главния прокурор, съдия Джамал Хаджар.

Съобщава се, че Саламех е бил запитан за няколко финансови въпроса, включително за твърдения, че е наел компания, наречена Optimum, за да манипулира финансовите отчети и да прикрие значителните финансови загуби на Ливан.

Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested and charged with financial crimes.



He denies all wrongdoinghttps://t.co/1lW8JYCK68