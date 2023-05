Арестуваха Дионтей Уайлдър за притежание на оръжие

Б ившият световен шампион по бокс Дионтей Уайлдър е бил арестуван от полицията в Лос Анджелис при рутинна проверка от пътната полиция. Бронзовият шампион е бил задържан в 1:15 след полунощ днес и пуснат под гаранция пет часа по-късно.

Deontay Wilder Arrested in LA, Charged With Possession of a Concealed Weapon https://t.co/lgWheYNlY2 pic.twitter.com/L3NwYBK2LP — BoxingScene.com (@boxingscene) May 2, 2023

Впоследствие стана ясно, че 37-годишният боксьор е бил арестуван, тъй като в автомобила му е бил открит пистолет. Малко след това Уайлдър коментира случилото се със съобщение в Twitter: "По-добре да съм сигурен, отколкото да съжалявам. Край", визирайки притежанието на оръжие като средство за отбрана.

I’d rather be safe than sorry. The End 🙏🏿 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 2, 2023

В края на миналата година Уайлдър направи успешно завръщане на ринга, след като преди това записа две поредни загуби от световния шампион Тайсън Фюри.

Уайлдър се доказа като един от най-опасните боксьори в дивизията, след като нокаутира още в първия рунд Роберт Хелениус. Американецът все още не е обявил следващия си съперник, но се говори за грандиозен сблъсък с Антъни Джошуа в края на годината.

Boxing star Deontay Wilder arrested on gun charge in Los Angeles: 'I'd rather be safe than sorry' https://t.co/2QE63ynJAe — Fox News (@FoxNews) May 3, 2023

В същото време Световния боксов съвет (WBC) иска да организира мач между Уайлдър и Анди Руис, а победителят да стане официален претендент за пояса, който е притежание на Фюри.