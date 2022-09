Айфеловата кула ще гаси по-рано светлините си, за да пести енергия

А йфеловата кула ще гаси мигащите си светлини един час по-рано от обичайното, съобщи кметът на Париж Ан Идалго.

Тази символична мярка е част от по-широк план за пестене на енергия, докато градът се подготвя за нарастващите разходи за енергия, пише Politico.

Песков: Много други региони биха купували руски газ вместо Европа

💡 Eiffel Tower turns off lights early as Paris tries to cut energy costs



The symbolic gesture is part of a plan aiming to reduce the city’s energy bill by 10 percent.



