П олицията в Шри Ланка арестува 13 мъже във връзка с вчерашните атентати срещу църкви и хотели, при които загинаха над 200 души, съобщи Франс прес, като се позовава на официален източник.

Заподозрените били задържани в две различни места, в столицата Коломбо и в околностите й.

Полицията е открила и камион, който може би е бил използван при атаките.

Според местния вестник “Daily Mirror”, който цитира източник от полицията близък до разследването, взривовете може би са дело на терористи-камикадзе. До момента националността на заподозрените за участие в бомбените взривове не е известна.

Експлозии почерниха Великден в Шри Ланка

13 suspects have been arrested in connection with Sri Lanka's #EasterSunday attacks that killed more than 200 people https://t.co/Oq2n3EViqu pic.twitter.com/vvnfwHfYm1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 21 април 2019 г.

Междувременно близо до основното летище в Коломбо вчера беше открита и успешно обезвредена самоделна бомба.

Според полицейски източник бомбата била поставена на шосе, водещо към главния терминал на летището.

Броят на жертвите на осемте взрива в Шри Ланка се увеличи до 290 души,

съобщи телевизионният канал News 1st. Пострадалите са близо 500.

Основна цел на атаките бяха християнски общности, и по-специално католиците, които са по-голямата част от изповядващите християнството в Шри Ланка.

По последни данни сред жертвите са граждани на Дания, Япония, Пакистан, Мароко, Индия, Бангладеж, Китай, Холандия, САЩ, Турция и Великобритания.

Eight blasts across Sri Lanka killed at least 207 people and injured hundreds of others, prompting the government to impose a nationwide curfew and block social media https://t.co/NCT2QXO3QG pic.twitter.com/4gMty8JcBP — CNN (@CNN) 21 април 2019 г.

Шри Ланка е имала информация за готвени атаки,

съобщи информиран източник от полицията на страната, цитиран от CNN. Записка за евентуални нападения с дата 11 април е била подписана от заместник-генералния директор на полицията.

"Чуждестранна разузнавателна агенция ни съобщи, че групировка, наречена NTJ (National Thowheeth Jama'ath) планира да извърши самоубийствени атаки срещу църкви, както и срещу посолството на Индия в Коломбо“, се посочва в предупреждението.

NTJ е радикална мюсюлманска групировка в Шри Ланка, която се появи миналата година и вече е свързана с няколко вандалски прояви срещу будистки храмове в страната.

Министърът на телекомуникациите на страната публикува в Туитър снимка на бележката.

"Някои служители на разузнавателните служби са били наясно с това. Затова смятам, че е имало забавяне в действията. Трябва да бъдат предприети сериозни действия за да се установи, защо това предупреждение е било игнорирано“, написа министърът.

В записката, адресирана до няколко силови ведомства се казва, че е получена информация за подготвян план за самоубийствени нападения и се препоръчва да бъдат взети специални мерки за сигурност.

Exclusive: The intel note warning of an imminent attack on 11 Churches by national towheed Jamaat. #SriLanka pic.twitter.com/tdYXSWbhUH — The Dope (@thedopeonline) 21 април 2019 г.

Министър-председателят на Шри Ланка призна, че не е знаел за предупреждението и заяви,

че тепърва ще се изяснява защо то не е стигнало до него и кой е отговорен за пропуска.

Очаква се президентът на Шри Ланка Майтрипала Сирисена да назначи специална комисия, която да разследва координираните бомбени атаки.

Комисията трябва да установи не само фактите около нападенията, но и причините и предпоставките за тях.

"Нямаме информация за това дали някой е поел отговорност за атентата. Ситуацията постепенно се нормализира. Полицейският час беше отменен тази сутрин”. Това заяви за "Здравей, България" Емил Миланов - консул на Република България в Делхи, Индия.

По думите му летището функционира, но има хаотична обстановка, достъпът е затруднен.

"Препоръчваме на българските граждани да избягват райони на религиозни прояви и места в близост до религиозни храмове, както и да проявяват внимание край събирания на големи групи хора”, коментира още той.

Миланов заяви, че има 8 български граждани, които вчера са се свързали с посолството и към момента са на сигурно място.

