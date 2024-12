2024 г. – тревожна за пътуванията със самолет, колко безопасно е летенето в действителност?

Р азтревожените пътници могат да запомнят 2024 г. като годината, в която се потвърдиха най-лошите им страхове за безопасността на пътуванията със самолет, тъй като поредица от безпрецедентни, а в някои случаи и фатални, инциденти със самолети попаднаха в заглавията тези дни.

Три отделни инцидента от миналата седмица - на борда на южнокорейски, канадски и азербайджански самолети - разпалиха тези тревоги по време на натоварения период на празничните пътувания. Но статистиката показва, че рискът от смърт или нараняване по време на полет е изключително малък.

How safe is plane travel really? https://t.co/asFgDLdMF1

Последният инцидент се случи в неделя в Южна Корея, когато пътнически самолет Boeing кацна аварийно на международното летище Муан, при което загинаха 179 души - най-смъртоносната авиационна катастрофа в страната от 1997 г. насам. На кадри, излъчени от множество южнокорейски новинарски агенции, се вижда как полетът на Jeju Air се плъзга по корем с висока скорост, удря се в насип и избухва в огнено кълбо.

Все още не е ясно каква е причината за катастрофата, въпреки че експерти заявиха пред CNN, че ходовата част на самолета - по-конкретно колелата, използвани за излитане и кацане - изглежда не се е задействала напълно, преди да се удари в асфалта. Южнокорейските власти проучват причината за катастрофата с помощта на следователи от САЩ.

Boeing изрази „най-дълбоки съболезнования на семействата, които са загубили близките си“, и заяви, че е готов да подкрепи Jeju Air.

#JejuAir Boeing plane, same airline as yesterday's deadly crash, reports landing gear issue!



Forced to return to departure airport.



Passengers safe, but concerns rise about airline's safety record.



Second incident in 24 hours raises questions.#AviationSafety pic.twitter.com/j4dk1dIBFw