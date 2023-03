20 000 исторически сгради в Истанбул са в риск

О ктай Йозел, ръководител на отдел "Културни ценности" в община Истанбул, заяви, че 20 000 исторически сгради в града трябва да бъдат направени устойчиви на земетресения възможно най-скоро.

Той заяви, че в момента в Истанбул има 35 234 обекта на историческото и културното наследство, а 20 000 от тези сгради са изправени пред риска да се срутят по време на земетресение, предаде „Хюриет“.

Turkish newspaper Hurriyet:



Residents of Istanbul are moving to safer neighboring cities, fearing the risk of earthquakes pic.twitter.com/OArtqhDsPl