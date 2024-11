13 години след аварията във Фукушима: Какво се случва с японския ядрен реактор

Я понският ядрен реактор, който миналата седмица беше пуснат отново за първи път от повече от 13 години, след като оцеля след мощното земетресение и цунами през 2011 г., които сериозно повредиха близката атомна централа "Фукушима", днес беше спрян отново поради проблем с оборудването, съобщи неговият оператор, предаде Асошиейтед прес.

Реактор № 2 на атомната електроцентрала "Онагава" на северното крайбрежие на Япония беше пуснат отново на 29 октомври и се очакваше да започне да произвежда електроенергия в началото на ноември.

Но пет дни след рестартирането му се наложи той да бъде спрян отново поради възникнала в неделя повреда в устройство, свързано с данните за неутроните в реактора, съобщи операторът на централата "Тохоку електрик пауър"( ТЕП/Tohoku Electric Power Co.).

A nuclear reactor in northeastern Japan was halted on Monday (November 4) for checks, the plant operator said, just days after it became the first to restart in the region since the 2011 earthquake and tsunami disaster.https://t.co/ASl7sHSaDU