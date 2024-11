10-те най-смъртоносни явления, предизвикани от изменението на климата

В момент, в който Испания се бори със смъртоносните наводнения, ето кои са най-смъртоносните метеорологични събития през последните 20 години и каква е ролята на климатичните промени?

Анализ установи, че климатичните промени, причинени от хората, са довели до десетте най-смъртоносни метеорологични събития през последните две десетилетия.

Climate change caused by humans fuelled all the ten deadliest weather events of the last two decades, analysis has found.



🔗 Read more

https://t.co/ES6TiMkgDz — Sky News (@SkyNews) October 31, 2024

Свирепите циклони, горещините, сушата и наводненията, включително в Европа, са отнели живота на повече от 570 000 души. Всички те са станали по-интензивни и по-вероятни в по-топлата атмосфера, заяви групата World Weather Attribution (WWA) към Имперския колеж в Лондон.

Нейните изследвания показват как учените могат да открият „пръстовия отпечатък на климатичните промени“ в сложни метеорологични явления - като смъртоносните наводнения в Испания.

„Изменението на климата не е далечна заплаха“, заяви д-р Фридерике Ото, съосновател и ръководител на World Weather Attribution.

„Това проучване трябва да отвори очите на политическите лидери, които държат на изкопаемите горива, които нагряват планетата и унищожават човешки животи. Ако продължаваме да горим нефт, газ и въглища, страданията ще продължат.“

Today we also published a study looking at the 10 deadliest weather events since 2004.



Human-caused climate change intensified all of events contributed to more than 570,000 deaths.https://t.co/X4R1a43jqr pic.twitter.com/xMeLACIsYl — World Weather Attribution (@WWAttribution) October 31, 2024

Екипът анализира десетте най-смъртоносни метеорологични събития в Международната база данни за бедствия от 2004 г. насам. Това са:

• Бангладеш, циклонът Сидр, 2007 г: 4 234 загинали

• Мианмар, циклонът Наргис, 2008 г: 138 366 загинали

• Русия, гореща вълна, 2010 г: 55 736 загинали

• Сомалия, суша, 2010-2012 г.: 258 000 загинали

• Утакаранд, Индия, наводнение, 2013 г: 6 054 загинали

• Филипини, тайфун Хайян, 2013 г: 7,354 загинали

• Франция, гореща вълна, 2015 г: 3,275

• Европа, горещи вълни, 2022 г.: 53 542

• Европа, горещи вълни, 2023 г.: 37 129

• Либия, бурята Даниел, 2023 г.: 12 352

Вълната на горещините през 2023 г. е довела до температури в западната част на Средиземно море, които биха били „невъзможни“ без изменението на климата, се казва в доклада.

Най-смъртоносното събитие е сушата в Сомалия, при която са загинали 258 000 души. Липсата на реколта доведе до глад.

Изменението на климата е направило по-вероятни и по-интензивни слабите валежи и е влошило сушата поради повишаването на температурите, които са отнели повече вода от земята, заяви WWA. групата предупреди, че общият брой на смъртните случаи е „силно занижен“, тъй като милиони други смъртни случаи, свързани с горещините, вероятно не са отчетени в официалната статистика.

Human-caused climate change made the ten deadliest extreme weather events of the last 20 years more intense and more likely, according to new analysis



Killer storms, heatwaves and floods affected Europe, Africa and Asia killing more than 570,000 people



https://t.co/Yrb9VXyojm — Socialist Voice (@SocialistVoice) October 31, 2024

Техният анализ не е рецензиран, но използва рецензирани методи. WWA е една от водещите световни научни организации, която оценява ролята на изменението на климата за екстремните метеорологични условия.

Изследователите заявиха, че констатациите показват как изменението на климата е „вече невероятно опасно при затопляне от 1,3 °C “.

Миналата седмица Програмата на ООН за околната среда предупреди, че светът е на път да се затопли с 2,6-3,1°C над прединдустриалните нива, преди хората да започнат да изгарят изкопаеми горива в големи мащаби. през ноември световните лидери ще се срещнат в Баку, Азербайджан, за COP29 - годишните преговори на ООН за климата.

Целта на преговорите е да се постигне съгласие за нов фонд, който да помогне на развиващите се страни да се откажат от изкопаемите горива - основната причина за изменението на климата - и да се адаптират към по-суровите климатични условия в един по-топъл свят.

На преговорите за климата COP27 в Египет през 2022 г. беше договорен отделен фонд, който да плаща специално за загубите и щетите, причинени от изменението на климата, които са толкова тежки, че са извън сферата на адаптацията, като например загубата на човешки живот.

Очаква се обаче фондът да започне да изплаща средства поне до 2025 г., а обещаната до момента сума е малка част от необходимата.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase