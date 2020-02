Расистки скандал разтърсва английското правителство

Р асистки скандал разтърси правителството на премиера Борис Джонсън във Великобритания.

Причината е Андрю Сабиски. Той бе назначен от Джонсън за съветник на кабинета. Но в крайна сметка се принуди да подаде оставка.

Назначението на Сабиски предизвика критики и недоволство дори сред някои от съпартийците на премиера. Първоначално Джонсън застана зад назначението, но вероятно натиск от самата Консервативна партия е довел до оставката на съветника.

Скандалът се развихри, след като британските медии публикуваха тези на Сабиски, които могат да бъдат открити в интернет, че чернокожите хора са по-ниско интелигентни. Също така според скандалния съветник е християнско задължение на всяка жена да прави секс със съпруга си.

Друга негова теза, публикувана в блог, казва че на хората от ниски социални прослойки, които получават помощи от държавата, трябва да се дават контрацептиви с дългосрочно действие, за да не създават деца.

Въпреки това изглеждаше, че Джонсън възнамерява да запази Сабиски като свой съветник, след като говорителят на правителството не отговори на повече от 30 журналистически запитвания за официален коментар.

Обявяването на оставката обаче не успокои духовете. Един от лидерите на лейбъристите Иън Лейвъри коментира, че Борис Джонсън трябва да отговори на въпроса защо такъв човек изобщо е бил назначен за съветник на кабинета.

Тезите на Сабиски не са нито нови, нито измислени от него. Те са популярни в Англия в началото на XX век. По онова време икономическото неравенството и социалното разделение в британското общество са огромни.

Науката пък прави първите си стъпки в генетиката и разкриването на тайните на наследствеността.

Така се появява тезата не само за расовото превъзходство, но и че бедността е биологично предопределена. А като решение на този проблем предприемчиви лекари започват да прилагат стерилизация на жените от по-ниските социални прослойки. Въпреки опитите за узаконяването му, това не се превръща в официална държавна политика за премахване на бедността в Англия.

В САЩ на принудителна стерилизация са подложени над 70 000 бедни американци между 20-те и 70-те години на XX век. Въпреки че това не е федерална политика, тези мерки се въвеждат периодично от властите в редица щати.

Тезите, споделяни от Сабиски, които стават известни под псевдонаучното название евгеника, водят до прилагане на подобни мерки през XX век и в други държави, като Германия, Канада, Швеция, Дания и Швейцария.

