Французойка предизвика дипломатически смут по време на честванията на края на Първата световна война в Париж в неделя, като попита германския канцлер Ангела Меркел: „Мадам Макрон, Вие ли сте?”

За част от секундата Меркел изглеждаше объркана, но бързо се усмихна и отговори на немски език: „Аз съм германският канцлер”.

След като отговорът беше преведен на Полет Моние, обаче тя отново зададе същия въпрос: „Мадам Макрон, Вие ли сте??”

Този път Меркел се наведе и прошепна на френски в ухото на възрастната французойка: „Аз съм германският канцлер”.

Преди това Моние реагира възторжено на възможността да се ръкува с държавния глава на Франция.

„Господин Макрон! Не е възможно. Малка стара жена като мен, да се ръкува с президента на Републиката. Фантастично е. Фантастично”, каза тя. „Сега не ме карайте да плача”.

След като разбра, че дребната възрастна дама, облечена в бяло, ще празнува 101-я си рожден ден в понеделник, Макрон лично поиска да се снимат тримата с Меркел.

„Фантастично е. Благодаря Ви, благодаря Ви милион пъти. Ще бъда тук отново през следващата година”, каза след снимката Моние.

„Значи ще Ви благодарим за вашата енергия. Честит рожден ден, госпожо”, отвърна президентът на Франция.

"Erm, I'm not Madame Macron, I'm ... the chancellor of Germany" ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/5ApTg5Ie4Y