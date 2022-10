Звезди отдадоха почит на Анджела Лансбъри в Лондон

Д аниел Крейг и актьорите от "Вади ножовете 2" (Knives out 2) отдадоха почит към починалата наскоро актриса Анджела Лансбъри на европейската премиера на филма, с която беше закрит Лондонският кинофестивал, предаде Франс прес.

Daniel Craig and his co-stars in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" lauded Angela Lansbury on Sunday as the whodunit sequel -- in which the late actress makes a cameo appearance -- closed the London Film Festival. #LFF #GlassOnionhttps://t.co/l2OTYQu87h by @joejackson pic.twitter.com/Ve2bxf8GKx