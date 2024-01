Звезда с размах: Арета Франклин наела трима гримьори за едно събитие

А рета Франклин веднъж наела трима гримьори, за да я подготвят за събитие, според нейна дългогодишна приятелка.

Очевидно емблематичната певица е извикала най-известния гримьор Реджи Уелс, още един гримьор, който само да работи върху очите ѝ, и „друга дама, за да направи устните ѝ“ за изява в Radio City Music Hall.

Aretha Franklin once hired three make-up artists to paint her face for one event https://t.co/Q8hKIjBRXQ pic.twitter.com/8eDtjPxFhv