„Златното проклятие“, което раздели най-бляскавите холивудски двойки

С андра Бълок току-що бе спечелила първия си „Оскар“ за най-добра актриса във филма от 2009 г. „Сляпата страна“. Кариерата ѝ бе на върха.

Но само няколко дни след като взима наградата „Оскар“, няколко жени разказват за аферите си със съпруга ѝ Джеси Джеймс. Това не е необичайна история.

Известно като „златното проклятие“, купища от най-горещите холивудски двойки са открили, че връзката им се разпада, когато единият (или и двамата) от тях стане известен.

Според проучванията процентът на разводите при знаменитостите е около 40 % в рамките на 10-годишен период. За нас, обикновените хора, процентът на разводите е около 20 %, което означава, че вероятността звездите да се откажат, след като са си казали „да“ в рамките на десетилетие, е два пъти по-голяма.

