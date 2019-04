П рез пролетта на 2018 година 26-годишният студент по медицина Уорън Нилсен и четирима от неговите състуденти подготвиха труп в ледената лаборатория за дисекция в Орегонския университет за здраве и наука в Портланд, предаде CNN.

Подобни групи от петима се бяха събрали около тела и на другите 15 маси в класа по анатомия, всички желаещи да изследват тайните на човешкото тяло, които са виждали само в учебниците.

Трупът, възложен на екипа на Нилсен, е 99-годишна жена, която е умряла от естествена смърт. Нейното име е Роуз Мари Бентли, но учениците не знаеха това. За да почитат и уважават личния живот на онези, които предлагат телата си на науката, не се дават повече подробности.

Но тъй като студентите и техните преподаватели скоро щяха да разберат, че Бентли беше специален, толкова специален човек, че заслужаваше своето уникално място в медицинската литература и исторически книги.

Причината? Състояние, наречено situs inversus с левокардия, при което повечето жизненоважни органи са обърнати - почти като огледало в тялото. Това, заедно с множество други странни, но важни аномалии, са направили Бентли нещо като медицински еднорог.

"Мисля, че шансовете да се намери друг човек като нея може да бъдат толкова малки, колкото колкото един на 50 милиона," каза асистентът Камерън Уокър, който преподава Основите на класа по клинична анатомия в Орегонския университет по здравеопазване и наука.

"Не мисля, че някой от нас ще го забрави, честно", казва той.

