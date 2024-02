Зелените площи в детството: Ключът към по-здрави кости през живота

П лътността и здравината на костите се определя в детството, така че по-лесният достъп до паркове би могъл да предотврати фрактури при по-възрастните хора сочи проучване, цитирано от „Гардиън“.

Проучване установи, че децата, живеещи до зелени площи имат значително по-здрави кости, което може да доведе до ползи за здравето през целия живот.

Учените са установили, че при децата, живеещи в населени места с 20-25% повече паркове, костната здравина се е увеличила, което се равнява на половин година естествен растеж.

Първото по рода си проучване установява също, че рискът от много ниска костна плътност при тези деца е с около 65 % по-малък.

Силата на костите нараства в детството и юношеството, след което се увеличава до около 50-годишна възраст и след това започва намалява. Следователно увеличаването на размера и достъпността на зелените площи за децата може да предотврати фрактури и остеопороза при по-възрастните хора, твърдят изследователите.

Връзката между зелените площи и по-здравите кости вероятно се дължи на по-високото ниво на физическа активност при децата, които живеят в близост до паркове, тъй като това стимулира растежа на костите. Връзката е най-силна при зелените площи с дървета, което според учените може да се дължи на факта, че те са по-привлекателни за посещение.

