Засякоха Брад Пит с 30 години по-млада, германски модел

Т ова ли е новата спътница на Брад Пит? Според „Дейли Мейл” отговорът е положителен. Моделът Никол Потуралски е на 27 години. Тя говори пет езика, има син и ръководи организация за защита на акулите.

Никол реализира успешна кариера като манекенка в родната си Германия, а сега се превърна в център на международни интриги, след като бе забелязана с Брад Пит в южна Франция.

