Защо мозъкът ни е склонен да „вижда“ лица там, където ги няма?

Ч овешкият мозък сякаш е програмиран да вижда човешки лица там, където не може да съществуват - върху Луната, върху пластмасови бутилки, играчки, прахосмукачки, пише електронното издание "МедикалЕкспрес".

Има хора, които са сигурни, че са видели лицето на Христос върху сандвич.

Досега учените не знаеха защо мозъкът реагира така, когато обработва зрителни сигнали и ги интерпретира като лица.

Невролози от университета на Сидни установиха, че човешкият мозък идентифицира и анализира реални човешки лица по същия начин, както идентифицира илюзорни лица.

"От гледна точка на еволюцията изглежда, че предимството от това никога да не пропуснеш лице надделява над грешките, когато неодушевени обекти са възприемани като лица", казва проф. Дейвид Але, ръководител на изследването на факултета по психология в университета.

Why the Brain Is Programmed to See Faces in Everyday Objects



" Face Pareidolia ", seeing face-like structures in inanimate objects occurs when sensory input is processed by visual mechanisms that evolved to extract social content from human faceshttps://t.co/PAtzDdQ3Px