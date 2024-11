Защо Северният магнитен полюс се приближава към Русия?

В продължение на векове Северният магнитен полюс се е движел покрай северния бряг на Канада. Но през последните десетилетия той поема по нов път, ускорявайки през Северния ледовит океан към руската провинция Сибир със скорост, която озадачава учените.

Северният магнитен полюс е скитаща точка върху повърхността на Северното полукълбо на Земята, при която земното магнитно поле сочи вертикално надолу. Той е единственото място, където това се случва и служи за ориентация към географския Северен полюс.

Магнитният северен полюс е посоката, в която сочат стрелките на компасите, но не трябва да се бърка с географския северен полюс или „истинския север“ - фиксирана точка, в която се пресичат всички линии на географската дължина и която служи за ос на въртене на Земята.

Защо се движи магнитният север?

Ключът към това мистериозно движение се крие дълбоко в нашата планета, на около 3218 км под повърхността.

„Магнитните полюси се изместват, защото магнитното поле е активно генерирана характеристика на нашата планета - външното ядро“, казва Уилям Браун, изследовател на геомагнетизма в Британската геоложка служба (БГС), пред Newsweek.

Magnetic Nth Pole is moving faster than ever before in the history of the earth!

In the past 20 years, it accelerated north towards Siberia, increasing speed every year suddenly 50 to 40km per year." Impact? pic.twitter.com/tRM8ehPlI4