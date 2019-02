Бихте ли поверили прическата си на 6-годишно дете. Може би веднага ще отговорите не, но когато видите как се справя това момче, ще промените решението си.

В последните дни Чианг Хончи от Китай се превърна в сензация в интернет с фризьорските си умения.

Малкото момче отлично се справя с ножица и сешоар в ръка.

Чианг бързо си спечели фенове, като в най-голямата платформа за видео споделяне в Китай - Kuaishou, има 1,5 млн. последователи.

Освен за косите на клиентите си, момчето се грижи и за своята прическа.

"Той се справя по-добре от много "професионалисти". Мисля, че трябва да сменя фризьора си", гласи един от коментарите в социалните мрежи по адрес на Чианг.

"На 6 години аз ядях пясък", пише друг потребител.

"Трябва ми съвет от родителите на Чианг. Толкова трудолюбиво дете, поглеждам към моето и... то играе видео игри", пише друга фенка на малкия фризьор.

Meet 6-year-old Jiang Who Becomes Most Popular Hairdresser in China #6yearoldhairdresser #Chinabesthairdresser #HottesthairdresserinChina #Jianghairstyles #JiangHongqi #Mostpopularhairdresser https://t.co/3vDlEjHX4v pic.twitter.com/Ginu7dvNpu