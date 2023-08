Операция "Заливът на тюлените": Залавянето на "мъжа с гуменото лице" 40 години по-късно

П реди четиридесет години "мъжът с гуменото лице" е заловен в селски район в Западен Уелс, след като неправилно преценява силата на местното любопитство. Операция "Тюленов залив" през 1983 г. разбива международна група за контрабанда на наркотици, след като открива таен бункер.

Ръководителите на групата са Робин Босуел и датският актьор Соерен Берг-Арнбак. Датчанинът е в неизвестност от 11 години. Известен като майстор на маскировката, Берг-Арнбак е един от най-издирваните наркодилъри в Европа.

Арестът му е извършен след сигнали от фермери и рибари за необичайна дейност в залива. През 1983 г. 35-годишният мъж е водил милионерски начин на живот на луксозна яхта и е притежавал вили в Италия и Швейцария. Но по време на бягството си той се премества в Пембрукшър.

Дон Еванс е главен инспектор в полицията на Дифед-Поуис и заедно с главен инспектор Дерек Дейвис ръководи стаята за инциденти по операция "Тюленов залив" - кодовото име на разследването.

