20-годишният син на Дейвид и Виктория Бекъм се сгоди

С редният син на Дейвид и Виктория Бекъм - 20-годишният Ромео, и приятелката му Миа Реган предизвикаха слухове за годеж. Любимата на футболиста се появи пред папараци с годежен пръстен, съобщава "Daily Mail".

Romeo Beckham is believed to be engaged to on-off girlfriend Mia Regan after she was photographed wearing a large diamond ring on her left handhttps://t.co/ji1KowRD8U