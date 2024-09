В един и същ стил: Брад Пит се появи на парти с новата си любима

60-годишният актьор Брад Пит се появи на партито с 34-годишната си любима, фитнес треньор и дизайнер Инес Де Рамон. Двойката присъства на благотворителното събитие Rock4EB в Малибу, Калифорния.

Брад Пит се появи пред камерите в кремава риза с копчета и панталон в цвят каки с яркожълт кариран десен от Burberry. Актьорът допълва визията си със златен часовник и авиаторски слънчеви очила в златни рамки. Пит позира прегърнат с избраницата си.

Brad Pitt and Girlfriend Ines de Ramon Spend Date Night at Charity Event in Malibu https://t.co/OzJklhxWRP

Инес де Рамон носеше изрязан бял потник с дълбоко деколте и втален бежов панталон. Тя допълни визията със златно колие с висулка, слънчеви очила и кожена чанта Hermes. Заслужава да се отбележи, че напоследък актьорът и неговата избраница започнаха да се появяват все по-често в подобни образи.

Появата на двойката на партито идва след скорошно твърдение на вътрешен човек, че Инес де Рамон е забранила на приятелите, семейството и колегите си да обсъждат връзката ѝ с актьора и дори ги е принудила да подпишат споразумения за неразкриване. Според източника, дизайнерката „играе на сигурно“, защото иска да спечели доверието на Брад Пит и „се надява да се омъжи за него един ден“.

Brad Pitt,60, put on a cozy display with his girlfriend Ines de Ramon,34, at Rock4EB benefit in Malibu, California on Saturday. 💋💞 pic.twitter.com/t4zfk7Mmhl