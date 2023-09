За над 170 000 долара: Жилетката на Фреди Меркюри с портрети на шестте му котки беше продадена на търг

К опринена жилетка на вокалиста на "Куин" Фреди Меркюри с портрети на шестте му котки беше продадена на търг за 174 300 долара, съобщи ТАСС.

I want it all – Freddie Mercury’s collection comes under the hammer https://t.co/IF1vPKm2vZ pic.twitter.com/DYB7vgd6S6 — Apollo Magazine (@Apollo_magazine) May 3, 2023

Лотът, предложен на търг от аукционна къща "Сотбис", беше продаден за сума, която надхвърля 20 пъти предварителната му оценка.

Известна сред феновете на легендарния изпълнител, дрехата е подарена на Меркюри за Коледа през 1990 г. от неговия приятел Доналд Маккензи.

Freddie Mercury’s favourite waistcoat, worn in his final video, These are the Days of Our Lives, in 1991. The silk panels of red, green, and purple are each hand-painted with one of Mercury's cats, Delilah, Goliath, Oscar, Lily, Romeo, and Miko. 😺https://t.co/OPEUWWVj1v pic.twitter.com/KiQaMlXVMz — Dinoboy (@dinoboy89) April 26, 2023

С тази жилетка, черна копринена риза и спортен панталон вече много болният Фреди се появява в последния видеоклип на "Куин" към песента "These Are The Days Of Our Lives" шест месеца преди смъртта си.

Фреди Меркюри е известен като страстен любител на котките. Върху жилетката са изобразени неговите любимци Голиат, Далила, Лили, Мико, Оскар и Ромео. Маккензи дава техни снимки на приятелката си Риса Ратклиф, която рисува подаръка за вокала на "Куин".

#AuctionUpdate Freddie Mercury’s Yamaha G2 Baby Grand Piano—which he used to compose hits such as ‘Bohemian Rhapsody’ and considered as an extension of himself—sells for £1.7m, setting a record for a composer's piano pic.twitter.com/bE0dJjZLIB — Sotheby's (@Sothebys) September 6, 2023





"Сотбис" организира поредица от търгове за колекция от 1500 лични вещи на Фреди Меркюри. След смъртта на музиканта те се съхраняват в лондонското му имение "Гардън Лодж", което заедно с тях е завещано на Мери Остин - жената, наричана от Меркюри "любовта на живота му".

Повече от 30 години след смъртта му 72-годишната Остин реши да продаде колекцията си, насочвайки част от приходите към фондация "Меркюри" и фондацията на Елтън Джон, които работят за повишаване на осведомеността за ХИВ/СПИН. Заболяването е причина за смъртта на Фреди, който не доживя до 46-ия си рожден ден.

Matisse, Tissot, Picasso, Cadell...all up for auction...

BBC News - Freddie Mercury: Queen star's friend Mary Austin to auction his personal treasureshttps://t.co/tv4MdOn5Cb — Dan B ⛪🎨🐦 🇺🇦 🇦🇫 #PlanetFirst (@churchartnature) April 26, 2023

На втория ден от търговете за най-висока сума - 570 000 долара, беше продаден церемониален черен кител с ордени, акселбанти и сребърни пагони, който Меркюри носи по време на организирания от него бал в Мюнхен през 1985 г. по случай рождения му ден. Снимки от скандалното парти са включени във видеоклипа "Living On My Own", който е забранен от Би Би Си.

The lyrics to Bohemian Rhapsody just sold for £1,100,000! Sold as part of Freddie Mercury's personal effects being sold live at Sotheby's. pic.twitter.com/VWIaIpEtlh — David Fergus (@1davefergus) September 6, 2023

135 000 бяха платени за жълта мрежеста тениска с надпис "Champion" на гърдите, с която Фреди Меркюри е облечен на последния си концерт с "Куин" пред 120 000 души през август 1986 г.

Ден по-рано на търга на "Сотбис" бяха продадени ръкописа на емблематичния хит "Бохемска рапсодия" на "Куин" и пианото, на което Фреди Меркюри композира почти всичките си песни.