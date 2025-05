От Джей Ло до Еминем: Най-незабравимите моменти от AMAs 2025

А мериканските музикални награди 2025 бяха истински музикален празник!

Тазгодишната церемония, водена от Дженифър Лопес, се състоя на 26 май във "Фонтенбло", Лас Вегас, и събра на едно място някои от най-големите имена в индустрията, които прибавиха нови отличия към впечатляващите си колекции.

Преди събитието Кендрик Ламар водеше по брой номинации – цели 10, следван от Поуст Малоун с осем, а Били Айлиш, Чапъл Роан и Шабузи с по седем.

Performers announced for 2025 #AMAS on May 26 hosted by Jennifer Lopez:



• Benson Boone

• Reneé Rapp

• Blake Shelton

• Gloria Estefan

• Gwen Stefani

• Lainey Wilson pic.twitter.com/PVgaQ0V0sd — Pop Crave (@PopCrave) May 20, 2025

Джанет Джаксън получи наградата ICON, Род Стюарт бе отличен за цялостен принос в музиката, а Зак Браун стана първият носител на наградата „Veterans Voice“, връчена от фондация Easy Day.

Лопес, Джаксън и Стюарт излязоха на сцената с вдъхновяващи изпълнения, към които се присъединиха Блейк Шелтън, Гуен Стефани, Глория Естефан, Бенсън Буун, Лейни Уилсън, Рене Рап, Беки Джи, Мануел Туризо и Алекс Уорън.

Сред водещите на вечерта бяха Аликс Ърл, Кара Делевин, Сиара, Дан и Шей, Дилън Ефрон, Хайди Клум, Джордан Чайлс, Кай Ценат, Machine Gun Kelly, Меган Морони, Ники Глейзър, Шабузи, Тифани Хадиш и Уейн Брейди.

Род Стюарт изненадан от децата си по време на награждаването

Преди предстоящото си прощално турне, Род Стюарт получи отличието за цялостно творчество на AMA 2025.

Пет от осемте му деца – Кимбърли, Руби, Рене, Шон и Лиъм – излязоха изненадващо на сцената, за да му връчат наградата.

„Тази вечер сме тук като най-големите и най-обичащи фенове на нашия баща, сър Род Стюарт, или както всички го познаваме – Папа Стю“, каза Руби, разкривайки техния мил прякор.

Род беше трогнат и шокиран, когато ги видя: „Абсолютно съм изумен. Не знаех, че са тук, децата ми“, сподели той, преди да изпълни емблематичната си песен Forever Young от 1988 г. „Имам общо осем. Нямах телевизор. Това беше малка шега“, допълни с усмивка.

Източник: Getty Images

Хайди Клум се шегува със своите музикални корени

Хайди Клум връчи наградата за любим мъжки хип-хоп изпълнител и се обърна с хумор към зрителите: „Знаете ли, че веднъж направих парче със Snoop Dogg? Което официално ме прави най-неочаквания хип-хоп изпълнител, идвал някога от Германия. Точно така“, пошегува се тя, визирайки парчето Chai Tea with Heidi от 2022 г. Наградата отиде при Еминем – Snoop Dogg тази година не беше номиниран.​

Джанет Джаксън покорява сцената с поп и послание

Джанет Джаксън изнесе впечатляващо попури от свои хитове, започвайки с Someone to Call My Lover – вълнуващ момент след завръщането ѝ в TikTok. След това изпълни All for You, обградена от танцьорки в деним.

При приемането на наградата ICON, тя изрази скромност: „Не се смятам за икона. Моето семейство, аз – никога не сме мечтали да бъдем известни. Славата дойде в резултат на упорит труд и любов към музиката и танца.“

Гуен Стефани разпалва носталгия

Представена от съпруга си Блейк Шелтън, Гуен Стефани започна с песента Swallow My Tears от новия си албум Bouquet (ноември 2024), а после премина към класики като The Sweet Escape и Hollaback Girl. Публиката пя с нея дума по дума.

Ники Глейзър с шега за Дженифър Лопес и стареенето в индустрията

Комикът Ники Глейзър, представена от Дженифър Лопес като водеща на категорията „Нов изпълнител на годината“ (спечелена от Грейси Ейбрамс), разсмя залата: „Мечтата ми е един ден да изиграя майка ти във филм, Джей Ло.“

Тя добави: „Като човек, който току-що навърши 35 през март 2019 г., предупреждавам всички номинирани да не остаряват – индустрията мрази това. Но сега всички вие имате тайната рецепта – парите!“

Бенсън Буун омагьосва с Mystical Magical

С лилав костюм и заразителна енергия, Бенсън Буун изпълни хита си Mystical Magical, част от предстоящия албум American Heart, който излиза на 20 юни.

По средата на песента Буун напусна сцената, премина през публиката и пя директно на феновете.

Дженифър Лопес откри вечерта с танцово шоу на годишните хитове

Дженифър Лопес откри AMA 2025 с експлозивно изпълнение. След откъс от собствения си хит Dance Again, тя изпълни динамично хореографиран микс от най-популярните песни на годината: Not Like Us (Кендрик Ламар), Guess (Charli XCX и Били Айлиш), Beautiful Things (Бенсън Буун), Nasty (Тинаше), A Bar Song (Tipsy) (Шабузи), Lose Control (Теди Суимс) и още.

В един момент дори изглеждаше, че целува част от танцьорите си, което предизвика бурни реакции от публиката.

Кендрик Ламар с рекорден брой номинации

Кендрик Ламар оглавяваше тазгодишните номинации с цели 10 категории. Ако беше спечелил всички, щеше да се изравни с Майкъл Джексън и Уитни Хюстън по най-много отличия за една година.

Гласуването беше затворено за повечето категории, с изключение на „Сътрудничество на годината“ и „Социална песен на годината“, които останаха отворени през първите 30 минути на церемонията.