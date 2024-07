Древна ДНК разкрива възможна причина за мистериозния срив на населението преди 5000 г.

Н ай-старите известни жертви на чума са отпреди около 5000 години в Европа. Никога обаче не е било ясно дали двете събития - едното в Латвия, а другото в Швеция - са били изолирани и спорадични, или свидетелстват за по-широка епидемия.

Ново проучване, основано на древна ДНК, извлечена от 108 праисторически индивида, открити в девет могили в Швеция и Дания, показва, че древна форма на чума може да е била широко разпространена сред първите земеделци в Европа и може да обясни защо числеността на населението мистериозно се е сринало в продължение на 400 години.

"Това е доста последователно в цяла Северна Европа, Франция и е в Швеция, въпреки че има някои доста големи разлики в археологията, все още виждаме същата картина, те просто изчезват", казва Фредерик Сеерсхолм, постдокторант в Центъра за геогенетика на фондация "Лундбек", Институт "Глоуб", Копенхагенски университет в Дания и водещ автор на изследването, публикувано в списание Nature в сряда.

Тази група, известна като неолитни земеделци, мигрира от Източното Средиземноморие, заменяйки малки групи от ловци-събирачи и въвеждайки земеделието и уседналия начин на живот за първи път в Северозападна Европа преди около 6000-7000 години. Тяхното наследство е запазено в многобройните мегалитни могили и паметници на континента, най-известният от които е Стоунхендж.

Археолозите водят ожесточени спорове за причината за изчезването на това население между 5300 и 4900 години. Някои от тях обясняват гибелта им със селскостопанска криза, предизвикана от климатичните промени, а други подозират болести.

Interesting times 5000 years ago. I suggest reading From Exodus to Arthur by Prof Mike Baillie. A possible explanation for this event. Dendrochronology.

