"Винаги има смях с този човек": ATP честити рождения ден на Гришо

ATP поздрави специално Григор Димитров, който днес става на 29 години.

В социалните мрежи асоциацията публикува видео с подбрани моменти, в които Григор е накарал привържениците на тениса да се разсмеят.

There's always laughs with this guy 😅



Wishing you a happy birthday, @GrigorDimitrov! 🎉 pic.twitter.com/dr4x4qPT7k