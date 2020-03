Григор Димитров: Той има специално място в моето сърце

П реди демонстративния мач с Рафаел Надал в Атланта, САЩ, Григор Димитров даде интервю за американската телевизия Си Би Ес. Българинът разказа какво е да си сред елита на тениса и как Рафаел Надал и Андре Агаси са оказали голямо влияние върху живота му – както на корта, така и извън него.

"Рафа ме води доста в общия баланс, но се надявам да го настигна, докато все още играе. Той е много специален човек. Изключителна личност е. Прекарвам много време с него на корта и извън игрището. Тренираме заедно... Аз научих много от него.

През последните няколко години имах тежки моменти, тренирах с него и след това формата ми се подобри. Когато си край него, всичко е позитивно", споделя Григор за Рафаел Надал.

Световният номер 19 говори и за една друга своя страст - карането на бързи коли.

"Чувствам се релаксиран, когато съм на пистата. Когато карам бързо, ставам много по-спокоен. Някои приятели имат същото хоби и много се уча от тях", споделя Григор.

Българинът разказа и кое е мястото, на което си почива най-добре:

"Винаги търсех място, където да релаксирам, когато се прибирам вкъщи. Живял съм по целия свят - от Калифорния, до Париж. Винаги съм се наслаждавал на големите градове, но в същото време исках да имам място за почивка и го намерих в Монте Карло".

Димитров говори и за това какво е да си сред елита на тениса:

"В тениса няма преки пътища. Сезонът е дълъг - играем от януари до ноември. Може да си представите през какво минава тялото - от пътуванията, до смяната на времето и настилките. Това е избор. Ние до някаква степен сме и в привилегирована позиция, но за да си в такава, трябва много да си се трудил.

Не искам да използвам думата саможертва. Защото ти имаш избор. На корта аз съм Григор Димитров - тенисистът, но извън него съм просто Григор Димитров. Добре е да се прави разлика между двете".

Григор споделя и какво е да имаш Андре Агаси като треньор:

Григор споделя и какво е да имаш Андре Агаси като треньор:



