Вила на Пабло Ескобар събира гости от целия свят

Е дна от луксозните вили на наркобоса Пабло Ескобар е превърната в хотел.

"Каса Малка" се намира в мексиканския град Тулум, а цените за резервация на стая варират около $500.

Според БГНЕС една нощувка в спалнята на Пабло Ескобар струва 1500 долара на вечер.

Хотелът е истинска атракция за гости от цял ​​свят. Той се намира в най-красивата част на полуостров Юкатан на Карибския бряг и е усамотен.

Изработен е със стени, издържащи на куршуми, а под него има подземни коридори, през които Пабло е бягал. Кранчетата на чешмите и огледалата са позлатени.

One of Pablo Escobar's former mansions is now the recently expanded luxury hotel Casa Malca pic.twitter.com/8DDRUfTSMK