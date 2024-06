Вулканът в САЩ, който не дава на учените да спят през нощта

П окритият със сняг връх Маунт Рейниър, който се издига на 4,3 км над морското равнище в щата Вашингтон, не е предизвиквал значимо вулканично изригване през последните 1000 години. И все пак, повече от бълбукащите лавови полета на Хаваите или разрастващия се супервулкан на Йелоустоун, именно Маунт Рейниър тревожи много американски вулканолози.

"Маунт Рейниър не ми дава да спя през нощта, защото представлява голяма заплаха за околните общности. Такома и Южен Сиатъл са построени върху древни кални потоци с дебелина 100 фута (30,5 метра) от изригванията на планината Рейниър", казва Джес Финикс, вулканолог и посланик на Съюза на загрижените учени, в епизод на "Violent Earth With Liv Schreiber", оригинална поредица на CNN.

Разрушителният потенциал на спящия гигант не се крие в огнените потоци лава, които в случай на изригване едва ли ще се разпространят на повече от няколко километра отвъд границите на националния парк "Маунт Рейниър" в северозападната част на Тихия океан. Според Геоложкия институт на САЩ по-голямата част от вулканичната пепел вероятно ще се разпръсне по посока на вятъра на изток, далеч от населените места.

“Good reads for today” Why Mount Rainier is the US volcano keeping scientists up at night https://t.co/Bax9WSYvQ2