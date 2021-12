В Австралия се готвят за края на човешката цивилизация

С ледващата година Австралия ще монтира „черната кутия” на Земята – устройство, което ще записва информация за човешката цивилизация и климата и ще я натрупва в огромна база с данни.

Идеята е да се привлече вниманието към проблема с глобалното затопляне.

„Предназначението на това устройство е да предостави безпристрастни материали за събитията, които водят до края ни, да подтикне към поемане на отговорност за бъдещите поколения и за предприемане на спешни действия”, поясняват авторите на проекта, като добавят: „Как ще завърши историята зависи от нас”.

Предвижда се „черната кутия” да има форма на правоъгълна пресечена пирамида и да е с размери 10 на 4 на 3 метра. Тя ще бъде изработена от стомана с дебелина 7,5 милиметра и ще бъде поставена в устойчива от гледна точна на геологията местност на западния бряг на остров Тасмания. Вътре ще бъдат разположени дискове за данни, които ще са свързани с глобалната мрежа. Те ще се захранват от соларни панели и батерии.

„Черната кутия” ще записва данни за температурата на сушата и на морето, киселинността на океаните, съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата, за изчезването на видовете живи същества, измененията на сушата, както и за броя на населението, военните разходи на държавите и консумацията на електричество. А също и заглавията на новините, постове в социалните мрежи и съобщения за срещи, посветени на измененията на климата.

Проектът няма търговски характер, но е финансиран от най-голямата маркетингова компания в Австралия „Clemenger”, като за осъществяването му работят учени от Университета на Тасмания.

