След 23 години служба: Уволниха магьосника на Нова Зеландия

О фициалният Магьосник на Нова Зеландия, вероятно единственият назначен от властите магьосник в света, бе изключен от щатната таблица след 23-годишна служба, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън".

Магьосникът, чието истинско име е Йън Бракънбъри Ченъл, на 88 години, бил нает на работа от градския съвет на Крайстчърч през последните две десетилетия, за да рекламира и съдейства за развитието на града чрез "магьоснически действия и други магьоснически услуги" срещу 16 000 долара годишна заплата. За прослуженото време градът му е платил общо 368 000 долара.

Роденият в Англия чародей започнал да представя вълшебства и да забавлява публиката скоро след като пристигнал в Нова Зеландия през 1976 г. Когато градските власти се опитали да го спрат, обществото протестирало.

През 1982 г. Асоциацията на директорите на художествени галерии в Нова Зеландия обявил, че той се е превърнал в живо произведение на изкуството и през 1990 г. тогавашният новозеландски премиер Майк Мур го помолил да бъде назначен за Магьосник на Нова Зеландия.

"Тревожа се, че Вашето магьосничество не е на разположение на цялата нация", написал му Мур. "Затова ви приканвам да обмислите предложението ми да станете Магьосник на Нова Зеландия, Антарктика и прилежащите офшорни територии... където несъмнено ще има заклинания, благословения, проклятия и други свръхестествени въпроси извън компетенциите на министър-председателите".

Оттогава досега магьосникът изнася представления в Крайстчърч, изпълнява молитвени танци за дъжд в Нова Зеландия и Австралия по време на тежки суши и бе отличен с орден за заслуги от кралица Елизабет Втора през 2009 г. по повод рождения ѝ ден. Вълшебникът обаче предизвика скандал с коментарите си за жените.

