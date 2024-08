Разкриха мистерия от 740 километра в Стоунхендж, свързана с централния камък

У никалният плосък камък, който лежи в центъра на Стоунхендж, е донесен от Шотландия, а не от Уелс, както се смяташе, предадоха световните осведомителни агенции, цитирайки британско проучване.

Древното ритуално значение на Стоунхендж все още е загадка, но изследователите са с една крачка по-близо до разбирането как е създаден каменният кръг.

Учените обаче не знаят дали 5-метровият камък е бил пренесен с лодка или по суша - пътуване повече от 740 км.

"Изненадващо е, че идва от толкова далече", казва пред Асошиейтед прес археологът Сюзън Грийни от университета на Ексетър. Тя не е участвала в проучването.

