Учените доказаха: Захарта води до пристрастяване

М ного хора се оплакват, че сладкото ги привлича силно. Такива навици обаче често водят до затлъстяване и захарен диабет. Захарта често бива наричана "сладък наркотик", но доскоро нямаше научни доказателства за подобни твърдения.

Датски учени са провели експеримент със свине и са стигнали до извода, че захарта наистина влияе на мозъка като дрога.

Няма съмнение, че поради силния си физиологичен ефект, захарта е вредна за здравето. Но са съществували съмнения как и дали влияе на мозъка и поведението.

