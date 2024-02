Ученик разкри тайната на "лъча на смъртта" на Архимед

К анадският ученик Брендън Сенер успя да пресъздаде „лъча на смъртта“ на древногръцкия учен Архимед у дома, съобщава IFL Science.

С това оръжие, според описанията, ученият е успял да отблъсне атака срещу Сиракуза през 213 г. пр.н.е.

Incredible! A 12-year-old builds a functioning replica of Archimedes' ancient death ray. #ScienceGenius #Archimedes #Innovation pic.twitter.com/5tKOmio7zE

В статията се отбелязва, че става дума за изобретението на Архимед, чиято същност е специалното поставяне на огледала по бреговата линия. Благодарение на тях ученият успя да фокусира слънчевите лъчи и след това да ги насочи към платната на вражеските кораби и, както се казва в древните описания, като по този начин ги подпали.

Въпреки това, самото съществуване на това устройство все още поражда съмнения сред изследователите, тъй като те не са успели да намерят други доказателства освен древни текстове.

12-Year-Old Builds Replica Of Archimedes’ Death Ray - And It Workshttps://t.co/H5PDvLiZWN