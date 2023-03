Противозачатъчни хапчета крият риск от развитие на рак на гърдата

П риемането на мини хапче, съдържащо само прогестоген, носи малък риск от рак на гърдата – съизмерим с този при комбинираните орални контрацептивни таблетки, твърдят изследователи, цитирани от Би Би Си.

Мини хапчето се използва предимно като контрацептив, но понякога и за помощ при болезнена и обилна менструация. Характерно за него е, че съдържа само един хормон - прогестоген (синтетична версия на прогестерона), докато комбинираното хапче съдържа и хормона естроген.

Проучването, публикувано в списание „Пъблик лайбръри ъв сайънс - медсин“, е едно от първите големи изследвания, които оценяват шансовете за потребителите на този вид противозачатъчни средства. То показва малък риск, насочен към по-възрастните потребители, който изчезва в рамките на няколко години след спирането на лекарството.

От друга страна, противозачатъчните хапчета предпазват от някои други видове рак при жените. Дамите, които приемат хормонални контрацептиви, са с по-нисък риск от рак на матката и яйчниците, като тази защита продължава десетилетия, твърдят изследователите от Оксфордския университет. Хората трябва да преценят всички „за“ и „против“, съветват учените.

Ракът на гърдата се среща сравнително рядко сред по-младите жени - възрастовата група, за която е най-вероятно да се приемат хапчета.

Така че лекото повишаване на риска през времето, когато жената използва хормонални контрацептиви, означава само малък брой допълнителни случаи на заболяването. Изследователите са разгледали близо 30 000 пациентски досиета, съхранявани от семейни лекари. Те установяват, че приемът на тези хапчета в продължение на пет години увеличава с 20-30% шанса на жената да развие рак на гърдата през следващите 15 години, в зависимост от възрастта ѝ по това време.

