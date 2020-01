В Швейцария създадоха злато от пластмаса

Л юбителите на златните часовници и бижута могат да очакват с нетърпение новото поколение златни аксесоар. Те ще са също толкова бляскави, колкото досегашните, но ще са много по-леки от тях.

Учени от Цюрих създадоха 18-каратово злато, с помощта на пластмаса, чиято плътност е почти 10 пъти по-ниска от тази на обикновено произведеното злато.

Това изобретение отваря нови възможности за часовниковата и бижутерска индустрии, като значително ще намали теглото на корпуса с аксесоарите.

