Учени: Кето диетата може да отслаби костите ви

В последните няколко години кето диетата набра широка популярност у нас и по света.

Основната ѝ мисия е да ви мотивира да намалите приема на въглехидрати максимално и да увеличите храните богати на мазнини.

За да докажат това твърдение учени от Австралийския институт по спорт направили тестове върху 30 атлета.

Половината от тях били подложени на т.нар. кето диета, а останалите на високовъглехидратен режим.

Те открили, че костите на спортистите подложени на кето диета отслабват. Докато състоянието на спортистите на високовъглехидратен режим не показва промени.

Учените стартирали експеримента заради появилите се критики в публичното пространство на експерти, които смятат, че кето диетата е безопасна и ефективна само за кратък период от време.

Според тях спазването на кето режима за по-дълъг период от време, може да навреди на сърдечния мускул.

Смисълът на кетогенната диета е да постави тялото в състояние на кетоза. Състояние, в което ниските нива на въглехидрати причиняват спад на нивата на кръвната захар и тялото започва да разгражда мазнините, за да ги използва като енергия.

Оттук и загубата на тегло.

