Учени алармират: Затлъстяването е по-опасно за мъжете

П роучване на специалисти от университета Йорк в Торонто обяснява защо затлъстяването е по-опасно за мъжете отколкото за жените, съобщи електронното издание “Юрикалърт”, цитирано от БТА.

Изследването хвърля светлина върху биологичните основи на половите различия при заболявания, свързани с наднорменото тегло. Канадските експерти откриват "поразителни" разлики в клетките, които изграждат кръвоносните съдове в мастната тъкан при мишки от двата пола.

Мъжките екземпляри са по-склонни от женските да развият състояния, свързани със затлъстяването, сред които са сърдечно-съдови заболявания, инсулинова резистентност и диабет, обяснява професор Тара Хаас от университета Йорк.

"Използвани са модели на гризачи, за да се изследва затлъстяването и свързаните с него болести като диабет, но обикновено са изучавани мъжки индивиди, тъй като женските са устойчиви на развитието на същите страдания", казва Хаас, която е водещ учен на изследването. "Бяхме заинтересовани да проучим тази разлика, защото според нас тя показва, че нещо се случва при представителките на нежния пол, което ги защитава".

При направено по-рано проучване Хаас и нейният екип установяват, че при женски гризачи с наднормено тегло растат много нови кръвоносни съдове, за да снабдяват разширяващата се мастна тъкан с кислород и хранителни вещества. Това обаче е много по-ограничено при мъжките. В най-новото им изследване фокусът е върху разликите в ендотелните клетки, които изграждат градивните елементи на кръвоносните съдове в мастната тъкан.

