Третата световна война най-вероятно ще избухне тук

К итай е категоричен, остров Тайван е китайска територия. В момента обаче там се намира демократичната Република Китай, която се ползва с подкрепата на САЩ.

До неотдавна американският флот беше сигурен гарант за независимостта на Тайван. Но вече Китай има повече бойни кораби. Всъщност ако военните действия се развиват само в Тайванския проток и района на Южнокитайско море китайският флот ще превъзхожда този на САЩ близо десетократно.

Китай разполага и с балистични ракети, които могат да потопят американските самолетоносачи в Тихия океан. Освен това Пекин бързо разширява ядрения си арсенал.

Си Цзинпин: Обединението с Тайван ще бъде изпълнено

При избухване на война, първоначалните удари вероятно ще са срещу комуникационните сателити на САЩ. Това автоматично ще разруши Джи-Пи-Ес системата, която е ключова не само за транспорта в глобален мащаб, но и за банковите електронни транзакции. По този начин Китай ще блокира икономиките и много от бойните способности на САЩ, Австралия и Великобритания, наред с останалия свят. Тази година трите държави сключиха нов военен пакт, насочен срещу засилването на китайското влияние в Тихоокеанския регион.

Договорът с Тайван не изисква от САЩ пряка намеса, а само гаранция, че тайванската армия е способна да се защити. Това условие обаче вече няма как да бъде изпълнено без директното въвличане на американските военни сили.

Си: Кърваво ще разбиете глави в китайската стена от стомана

Към момента Китай все още изостава значително от САЩ единствено по отношение на ядрения си арсенал, но наваксва с бързи темпове в рамките на най-мащабната програма за въоръжаване от Втората световна война насам.

Целта на Пекин при инвазия срещу Тайван ще бъде да приключи войната светкавично и да постигне тотално локално военно надмощие, така че да избегне риска от продължителен въоръжен конфликт със САЩ, който лесно може да прерасне в ядрен.

Засега това не изглежда да е по силите на Китай. Но с напредване на времето, макар и по-бавно, САЩ също се подготвят за евентуален конфликт в Тихия океан.

Намереният на Китай са ясни, за Пекин Тайван не е и не може да бъде независима държава. Въпросът не е дали ще има война, а кога?

Шансовете за война с Китай през следващата година са „много ниски”, коментира тази седмица висш тайвански служител по сигурността на фона на засиленото напрежение между Тайпе и Пекин.

Тайван многократно е заявявал, че ще се защити, ако бъде нападнат, но иска да запази статуквото с Китай, дори и когато изразява недоволство от многобройните китайски провокации в зоната за военновъздушна идентификация – район, който не е част от тайванското въздушно пространство, но при навлизане на изтребители от Китай се вдига под тревога противовъздушната отбрана на острова.

„Мисля, че като цяло в рамките на една година вероятността от война е много ниска”, посочи генералният директор на Бюрото за национална сигурност Чен Минг-тонг на заседанието на парламентарната комисия по отбрана в Тайван. „Но има много неща, на които трябва да се обърне внимание и т. нар. непредвидени събития”.

Според Чен, „през следващата година, две или три, по време на мандата на президента Цай, вероятно няма да има проблем”.

По-рано този месец Китай организира четири последователни дни масови нахлувания на военновъздушни сили в тайванската зона за идентификация, оправдавайки действията си като учение, което обаче реално провокира и тества противовъздушната отбрана на Тайван.

Пекин обвини за нарастването на напрежението „тайния сговор” на Тайпе с чуждестранни сили – зле прикрита препратка към САЩ. Тайван отговори, че е независима държава, наречена официално Република Китай.

Военното напрежение в района се намира в най-високата си точка от повече от 40 години насам, според Чиу, министъра на отбраната на Тайван, който по-рано този месец, обяви, че Китай ще бъде в състояние да организира „пълномащабна” инвазия до 2025 г.

