Този "деликатес" може да ви убие

П рез 2016 г. се появи нова хранителна тенденция, която стана супер популярна в мрежата.

Става дума за т.нар. деликатес "Дълбоко пържена вода", за който обаче става все по-ясно, че може да е много опасен за консумация.

Всичко тръгва от YouTube и Джонатан Маркъс (готвач), който решава да направи уникален опит да изпържи вода. За да направи пърженето на водата възможно, той използва калциев алгинат като мембрана, която да задържи водата, а след това я оваля в панировка. Важно е да се отбележи обаче, че изрично предупреждава хората да не пробват това у дома, разказва Vbox7.

The saying Earth is better off without humans is def true after this



Today's Special

Deep fried Water pic.twitter.com/MoSj06QAEV