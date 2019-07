Т онове хубаво уиски изгоряха, след като мълния подпалила склад в Кентъки, съобщава АФП.

Пожарът изгорил 45 000 бъчви бърбън на известната компания Джим Бийм.

Леснозапалимата течност разпалила пожара допълнително и се подпалил и втори склад.

Повече от 40 пожарникари били необходими за овладяване на стихията, която напълно разрушила склада с уискито.

Първоначалната версия е, че мълния е паднала върху дърво непосредствено зад оградата на складовете. То се запалило и огъня плъзнал и върху сградите.

Няма пострадали при инцидента. Любителите на уискито също не трябва да се притесняват.

45 000 бъчви са малък процент от поне 3,3 милиона бъчви, които Джим Бийм държи на склад в Кентъки.

